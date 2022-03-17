МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Больше половины компаний (55%) в РФ оценивают свое положение на рынке как стабильное, готовятся сокращать найм 47%, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Аналитики оценили влияние роста ставок в США на российский рынок

Согласно результатам исследования, более половины компаний оценивают свое положение на рынке как стабильное (55%), менее трети (30%) компаний считают ближайшую перспективу негативной, каждая шестая компания (16%) — скорее, позитивной. При этом более трети компаний (38%) продолжают найм сотрудников или даже усилят подбор, 47% перестанут нанимать людей, но сохранят свои коллективы, 12% будут сокращать работников или готовиться к сокращениям.

Большинство компаний не ввело дополнительные меры поддержки сотрудников в действующий период (62%), чуть более четверти (27%) стали оказывать сотрудникам психологическую и эмоциональную поддержку, 6% вернули удаленный или гибридный формат работы, 4% начали оказывать материальную помощь.

Говоря о зарплатных приоритетах, больше половины представителей компаний (51%) отметили, что не планировали и не планируют пересматривать зарплаты, 10% решили сократить их, 5% увеличат зарплаты сотрудников внепланово, а треть (35%) — пересмотрят зарплаты в сторону увеличения в плановом порядке.

Исследование проводилось 14 марта 2022 года среди 1 тысячи работодателей по всей России в виде онлайн-опроса HR-менеджеров, специалистов по найму персонала и владельцев малого бизнеса.