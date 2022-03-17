МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Расширение географии поиска, вариант подработки, отклик по нескольким специальностям и максимально подробное резюме помогут сократить срок поиска работы, рассказал РИА Новости директор по продуктам сервиса по поиску Работа.ру Евгений Бобков. Исследование показало, сколько компаний в России сокращают найм

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, что приведёт к временному росту безработицы и инфляции.

Первым шагом в поиске работы Бобков назвал грамотное резюме. "Как правило, работодатели редко и неохотно тратят время на отклики кандидатов с пустыми резюме без подробного описания предыдущего опыта работы и описания навыков соискателей. Чтобы повысить свои шансы на ответ от компании, постарайтесь заполнить резюме максимально подробно перед откликами на вакансии", — сказал эксперт.

Он также советует соискателям увеличить число откликов на открытые вакансии. "Откликайтесь на три-шесть вакансий в день на разных сайтах по поиску работы. Такая активность сделает вас заметнее для HR-специалистов разных компаний и увеличит число приглашений на собеседования, а значит, повысит и процент успеха быстрого и эффективного трудоустройства", — отметил Бобков. Третий шаг — расширение географии поиска.

"Удаленка всё еще остается актуальной. Такой режим позволяет работодателям рассматривать кандидатов из разных регионов страны, также и соискатели могут надеяться на успешное трудоустройство в другом городе", — отметил он.

При поиске работы он рекомендует использовать все доступные для поиска площадки и не ограничиваться только сайтами с вакансиями. Чтобы быстрее найти подходящее предложение, поделитесь своим резюме в социальных сетях и расскажите о желании сменить работу друзьям и знакомым. По возможности опубликуйте резюме в тематических и отраслевых группах, пояснил Бобков.

"Рассмотрите также варианты временной подработки. Как правило, устройство на работу, которая не требует специальной подготовки, требует меньше времени. Рассмотрите для себя временную занятость по таким специальностям, как курьер, официант, бариста или сборщик заказов. Это позволит вам сохранить финансовую стабильность, получить гибкий график занятости и увеличить доступное время для поиска постоянной работы", — считает эксперт.

Шестой шаг — это поиск работы по нескольким специальностям. "Сегодня для работодателей важнее компетенции сотрудников, а не профессии и должности, по которым кандидаты работали ранее. Такой подход позволяет искать работу сразу по нескольким профессиям и даст возможность открыть сразу несколько резюме", — заключил он.