МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российское правительство приняло дополнительные меры для поддержки компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств. Путин отметил ключевую роль частного бизнеса в российской экономике

Так, кабмин упростило требования к российским фирмам, получающим субсидии по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", и продлил на 2 года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий в рамках данного нацпроекта, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года", — говорится в сообщении.

Кроме того, все это время с компаний-экспортеров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции.

Уточняется, что меры поддержки также затронут производителей промышленной и агропромышленной продукции.