КРАСНОЯРСК, 17 мар — ПРАЙМ. Система сертификации ввозимых в РФ товаров будет пересмотрена для ускорения импорта, сообщил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин на форуме в Красноярске. "Опора России" объяснила, кому нужны "налоговые каникулы"

"Думаю, система сертификации будет вообще пересмотрена. Даже сейчас заявлено, если ты импортируешь товар и с той страной, откуда ты импортируешь, подписано соглашение, будут признаны их сертификаты, чтобы можно запускать эту продукцию на территорию РФ. Не нужно годами оформлять российские сертификаты при импорте", — сказал Калинин.

Он отметил, что если российская сторона доверяет китайской, европейской или турецкой сертификации, то такая система может быть внедрена. При этом ответственность за качество и безопасность товара ложится на поставщика.

"Это было еще решено на прошлой неделе. Просто сейчас выверяется сам текст постановления, но вопрос уже решенный. Главный ответ на санкции — максимальная экономическая свобода и содействие бизнесу", — отметил Калинин.

В Красноярске в четверг открылся съезд лидеров "Опоры России". В первый день деловой программы основным мероприятием станет пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса". Модератором выступает президент "Опоры России" Александр Калинин.

Совместно с представителями региональных и федеральных органов власти предприниматели обсудят лучшие практики сотрудничества крупного бизнеса с субъектами МСП: "белую книгу" и декларацию о взаимодействии и необходимые меры для построения системы эффективного сотрудничества.