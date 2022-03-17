МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Магнит" делает все возможное, чтобы регулярно доставлять сахар в магазины сети, встречающиеся локальные всплески спроса на этот продукт в торговых точках не имеют под собой никаких объективных оснований, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Путин поручил отслеживать ситуацию с ценами в России

Ранее 17 марта в сети распространилось видео, как в одном из магазинов торговой сети покупатели разбирают менее чем за минуту весь имеющийся на прилавке сахар.

"Магнит" делает все возможное, чтобы регулярно доставлять его (cахар — ред.) в свои магазины, в том числе самостоятельно фасует его на своих линиях без посредников. Но встречаются и локальные всплески иррационального спроса, которые не имеют под собой никаких объективных оснований", — заявили в пресс-службе ритейлера.

В среду компания сообщила, что увеличила почти в 24 раза — до 107 тонн в день — объемы собственной фасовки сахара для удовлетворения повышенного спроса покупателей. "Магнит" также отмечал, что на данный момент собственных мощностей сети достаточно, чтобы обеспечивать до 25% продаж сахара в сети и в значительной степени покрывать возросший спрос.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 году сеть насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах.