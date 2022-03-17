МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Экономическая эффективность от новых мер поддержки — повышение МРОТ и зарплат работникам бюджетных организаций — скажется на 4 миллионах россиян, подсчитали в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 марта 2022 года сообщил о подписании указа о новых мерах поддержки россиян. Эксперты РСПП считают, что предписанные документом повышение МРОТ и рост заработной платы бюджетников положительно скажутся на доходах 3 миллионов работников бюджетной сферы и около 1 миллиона работников рыночного сектора экономики", — говорится в сообщении союза.

Там добавляется, что указ президента подразумевает увеличение всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума, а также рост заработной платы в бюджетной сфере.

"Повышение МРОТ позволит увеличить размер пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, повышение МРОТ и заработной платы бюджетников приведет и к некоторому росту доходов федерального и региональных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Одновременно повышение размеров пособий по обязательному социальному страхованию и пенсий потребует дополнительных расходов бюджетов страховых фондов", — добавили в РСПП.

Отмечается, что "документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности". Среди них повышение социальных выплат, адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мониторинг цен на товары первой необходимости, обеспечение занятости населения, включая переобучение и повышение квалификации, снижение административных барьеров для бизнеса и оказание ему адресной поддержки, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции, поддержка НКО.

"По мнению РСПП, усиление роли органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в вопросах обеспечения социальной стабильности в регионах потребует и повышения роли региональных трехсторонних комиссий, их активного участия в подготовке и реализации конкретных мер", — заключили в союзе.