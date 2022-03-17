Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 214 тысяч
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 марта, снизилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали снижения числа первичных заявок на пособие по безработице до 220 тысяч. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 229 тысяч с 227 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 8,75 тысячи с уровня прошлой недели — до 223 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 231,75 тысячи с 231,25 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 марта, уменьшилось на 71 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,419 миллиона человек. Это самый низкий показатель с февраля 1970 года. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения до 1,49 миллиона с 1,494 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/state_regulation/20220317/836407189.html