МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 марта, снизилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, сообщило министерство труда страны. Число новостроек в США выросло в феврале

Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали снижения числа первичных заявок на пособие по безработице до 220 тысяч. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 229 тысяч с 227 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 8,75 тысячи с уровня прошлой недели — до 223 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 231,75 тысячи с 231,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 марта, уменьшилось на 71 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,419 миллиона человек. Это самый низкий показатель с февраля 1970 года. Уровень предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения до 1,49 миллиона с 1,494 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.