МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал продолжить усилия на уровне ЕС, чтобы России "дороже" обошлась военная операция на Украине, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что телефонный разговор министров иностранных дел Франции и Украины прошел в четверг.

"Он (Ле Дриан — ред.) пообещал продолжить наши усилия на европейском уровне, чтобы продолжение военной операции обошлось России дороже", — сообщил французский МИД.

Министр иностранных дел Франции призвал к срочному установлению полного режима прекращения огня на всей территории Украины.

"Прекращение огня — единственный способ позволить серьезным переговорам положить конец конфликту. Министр также упомянул о важности дискуссий, инициированных под эгидой МАГАТЭ по вопросам защиты и безопасности гражданских ядерных объектов на Украине", — добавили в ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.