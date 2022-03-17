МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Китай в ближайшем будущем может стать передовым инвестором в мире благодаря стремлению стран, находящихся под санкциями западных стран, сотрудничать с Пекином, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности Сирии Зияд Саббаг.

"У Китая передовая позиция на предстоящем этапе в области инвестиций. Они уже начали работать над поиском альтернативных доллару расчетов. Первым шагом стало соглашение с Саудовской Аравией, и тенденция будет расширяться. Это отрабатывалось ранее, но маленькими шагами", — сказал Саббаг.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Уточняется, что Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.

Министр добавил, что благодаря тем, кто против США и тех, кто поддерживает однополярную мировую систему, мир стал многополярным, у Китая своя сильная экономическая и промышленная позиция. "Происходит смена ролей всех стран (которые выступают против политики Запада) от Венесуэлы до Китая, через Сирию, Иран и Россию, каждое государство на своем месте", — добавил Саббаг.