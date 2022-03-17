ВЕНА, 17 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Австрии достигла максимума с 1984 года из-за роста цен на топливо, свидетельствуют данные федерального статистического управления Statistik Austria. Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума

По его данным, резкий рост цен на энергоносители привел к тому, что уровень инфляции в Австрии в феврале подскочил до 5,9%. Это означает, что инфляция достигла самого высокого уровня с августа 1984 года, когда уровень инфляции составлял 6%, сообщило управление.

В феврале цены на дизельное топливо выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на супер-бензин — более чем на четверть. Рабочая цена на газ выросла на целых 70%. Цены на электроэнергию выросли более чем на пятую часть по сравнению с февралем 2021 года. Бытовое топливо подорожало почти на 50%, сообщает телеканал Puls 24.

"Без повышения цен в этой сфере уровень инфляции составил бы 3,8%", — цитирует Puls 24 генерального директора Statistik Austria Тобиаса Томаса.