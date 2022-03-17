МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в четверг журналистам, что не исключает варианта национализации завода по производству фосфорных удобрений Lifosa, счета которого "заморожены" в связи с антироссийскими санкциями.

Ранее в Литве санкции коснулись завода Lifosa, который является дочерним предприятием "Еврохима". Бывшим членом совета директоров этой компании является Андрей Мельниченко, против которого действуют санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине. Вывод завода из эксплуатации осложнился бы тем, что на предприятии есть опасное сырье, аммиак, загрязненные фосфором сточные воды. Стоимость всех этих мероприятий составляет 968 тысяч евро в год. Если компания разорится, эти расходы придется кому-то взять на себя.

Как сообщало агентство Sputnik Литва, ранее председатель литовского профсоюза Solidarumas Кристина Крупавичене обратилась к Шимоните с призывом национализировать завод. Lifosa является крупнейшим работодателем в Кедайняйском районе и обеспечивает работой более тысячи человек.

"Сегодня я скажу аккуратно, что не исключаю обсуждения и такого варианта, если все остальные варианты не будет возможности осуществить", — приводит слова Шимоните LRT (Литовское радио и телевидение).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.