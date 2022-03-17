МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В России готовились к западным санкциям, знали, что они будут при любом течении событий, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Это время нелегкое, ну и время возможностей. Сейчас самый сложный период, хотя мы готовились к этим санкциям, мы знали, что они будут при любом течении, при любых обстоятельствах. Они готовились давно", — сказала Матвиенко в ходе совещания в Когалыме с участием руководства Ханты-Мансийского автономного округа и компании "Лукойл".

Она отметила, что сегодня обсуждалось: подготовлены подробные списки, чего не давать России для нефте- и газопереработки, без чего не смогут работать российские предприятия. По мнению Матвиенко, должен быть максимально четкий список по импортозамещению, касающийся как технологий, так и оборудования.

"Мы должны перестроить свои мозги, многое, чтобы минимизировать негативные последствия введения санкций", — уверена она.

По мнению парламентария, нужно подумать, что государство должно в этих условиях сделать, в том числе и для нефтяных компаний, что и парламентарии могут сделать в этом направлении, что нужно поменять в законодательстве, усовершенствовать в нормативных актах.

Матвиенко подчеркнула, что президентом поставлена задача: дать свободу бизнесу. Она полагает, что вопросы кредитования бизнеса также важны, поскольку кредиты под более чем 20% уже недоступны.