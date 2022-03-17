МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Реселлер Nike продолжает работать в России с прежним ассортиментом, однако цены увеличились в связи с ростом курса валют, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и другими).

"На сегодняшний день магазины группы компаний продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара", — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние две недели был зафиксирован повышенный спрос на спортивную одежду и обувь. Тех, кто планировал их приобрести, не пугало изменение цен, пояснили в компании. Также там уточнили, что наблюдают "увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви".

На прошлой неделе один из основных конкурентов Nike — производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG объявил о том, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в России. Немецкая компания Puma также объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в РФ.

В начале марта Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию, однако решение о закрытии офлайн магазинов принято не было. Тогда же опрошенные РИА Новости эксперты сообщали, что санкции в отношении страны могут привести к уходу с отечественного рынка до 40% зарубежных ритейлеров и сетей общепита.