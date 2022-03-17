2022-03-17T19:03:54+03:00

2022-03-17T19:04:46+03:00

2022-03-17T19:03:54+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220317/836410295.html

Курс доллара упал до 103,2 рубля, евро - до 113,72 рубля

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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА УПАЛ НА 4,8 РУБ — ДО 103,2 РУБ, ЕВРО — НА 3,98 РУБ, ДО 113,72 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПРАЙМ, 17.03.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60