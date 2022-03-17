КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА УПАЛ НА 4,8 РУБ — ДО 103,2 РУБ, ЕВРО — НА 3,98 РУБ, ДО 113,72 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/state_regulation/20220317/836410295.html
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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА УПАЛ НА 4,8 РУБ — ДО 103,2 РУБ, ЕВРО — НА 3,98 РУБ, ДО 113,72 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/state_regulation/20220317/836410295.html
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