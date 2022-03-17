МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России, сообщает в четверг компания.

"Nurminen Logistics приняла решение временно закрыть свой офис в России в связи с существенными изменениями в операционной среде. Экспортно-импортные перевозки ООО "Нурминен" в России прекращены. Контейнерные поезда из Китая будут по-прежнему обслуживаться финским филиалом Nurminen Logistics без каких-либо изменений", — говорится в сообщении.

Nurminen Logistics — финская биржевая компания, основанная в 1886 году, предлагает высококачественные терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.