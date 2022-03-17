МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Субсидии для ресторанов следует выделять исходя из того, какие налоги и взносы уплатило заведение, это позволит в том числе мотивировать предприятия сохранить штат сотрудников, сказал на пресс-конференции омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Омбудсмен отмечает, что рестораны в торговых центрах, где наполовину упала посещаемость, но прежней осталась стоимость аренды, находятся в сложном финансовом положении.

"К чему это приведет? К глобальному сокращению персонала в первую очередь. Это негативно скажется на отрасли и на рынке. Людей нельзя увольнять сегодня, им надо платить зарплату и держаться", — сказал Миронов.

"Я бы предложил выстраивать субсидии не по принципу "взять деньги у государства и отдать ресторану", а по принципам, когда он будет заинтересован сохранить сотрудника. И давать их стоит из налогов, которые ресторан заплатил. Ведь ресторан платит страховые взносы, НДФЛ, и вот на этом надо выстроить субсидию", — добавил он.

Миронов отметил острую нехватку кадров в сфере ресторанного бизнеса, которая длится уже не первый год. По его мнению, специалисты, которые трудятся в McDonald's, если компания примет решения навсегда уйти с рынка, будут особенно востребованы.

"McDonald's — это хорошая школа. И люди, которые там освободятся, ресторанный рынок расхватает сразу. То же самое с поставщиками для того же McDonald's. Это крупные поставщики. Например, завод "Мираторга", который выпускает продукцию для McDonald's. Думаю, что он с радостью направит ее в другие рестораны, которым сегодня не хватает продукции. Тоже самое и с заводом в Липецке, который выпускает для McDonald's картошку", — уточнил он.