МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские рестораторы среди главных проблем, возникших из-за действующих санкций в отношении РФ, назвали сложности в договоренностях о поставках продуктов с российскими фермерами, недостаток овощей, зелени и рыбы. Омбудсмен предложил давать субсидии ресторанам из их же налогов

"Продолжать работу с местными фермерами весьма сложно по одной простой причине: потому что некоторым фермерам с каждым отдельным рестораном работать неинтересно, он сразу хочет вырасти в гигантского производителя и прийти на полки супермаркетов, что у них не совсем получается", — сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров на пресс-конференции.

"Вот и получается, что когда появляются предложения — белорусские креветки, белорусские мидии, белорусский пармезан, ты быстро переключаешься: поставки вовремя, качество хорошее, не надо доказывать фермеру, что то, что он показал изначально, было другого качества, а теперь он привез совершенно иное. Это все очень влияет, так как рынок маленький, мы быстро реагируем и четко понимаем. Опыт у нас есть", — продолжил он.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов указал, что в отрасли наблюдаются проблемы с импортозамещением. Франчайзи: рестораны McDonald's в Сибири продолжат работать

"Ресторанам сегодня, банально, не хватает тех же самых овощей и салатов. У нас не хватает теплиц для их выращивания. Мы до конца не развили теплицы, и не создали в сельском хозяйстве эту нишу", — сказал омбудсмен.

Миронов также указал, что российские рестораторы испытывают нехватку в рыбе. "Мясо мы производим в огромном количестве, курица у нас есть, свинина тоже, а рыба? Россия окружена морями и океанами, у нас столько рыбы должно быть, сколько нет ни у кого. Но мы покупаем чилийского лосося, турецкого сибаса и дорада", — сказал он.

"У нас есть минтай, треска, палтус, а лососевых нет вообще, разве что перемороженная горбуша. Потому что мы не думали над импортозамещением. У нас на Дальнем Востоке ловится лучшая рыба в мире — чавыча, дикий лосось, нерка, кижуч. Но 100% чавычи скупают азиатские партнеры, туда же уходит вся крупная нерка, крупный кижуч, а мелкая рыба остается на локальный рынок", — добавил Миронов.

Омбудсмен считает, что правительство должно стимулировать рыбаков, чтобы им было выгодно продавать рыбу не в Азию, а в Россию. "Необходимо выстраивать логистические цепочки, поставщиков, работать с ресторанами, магазинами, чтобы все мы переходили на российскую рыбу, отказываясь от импортной", — сказал ресторатор.