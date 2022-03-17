МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает установить для физлиц ограничение на вывоз красной икры с Камчатки — не более 10 килограммов за один рейс. Законопроект, размещенный на сайте проектов нормативных правовых актов, предполагает проведение соответствующего трехлетнего эксперимента с 1 августа 2022 года.

"Эксперимент проводится с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025 года посредством установления запрета на перемещение физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и (или) в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо за один рейс", — говорится в тексте законопроекта.

Поясняется, что икра непромышленного изготовления – это икра без заводской упаковки. "Целью эксперимента является сохранение водных биологических ресурсов для предотвращения их незаконного оборота", — отмечается в документе.

Авиаперевозчики должны будут включить ограничение в свои правила воздушных перевозок, а сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта — осуществлять предполетный досмотр багажа и/или ручной клади на предмет соблюдения запрета.

Правительство Камчатского края в свою очередь должно до 20 апреля года, следующего за отчетным, представлять в правительство согласованный с Минсельхозом ежегодный отчет о ходе и результатах эксперимента, а также информировать население о запрете "через средства массовой информации и иные каналы связи".

Камчатский край является лидирующим регионом Дальнего Востока по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции.

"На сегодняшний день незаконный оборот водных биологических ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем в рыбохозяйственной отрасли Камчатского края. Несмотря на проведение на территории региона комплексных мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере рыболовства, данный вопрос нуждается в принятии дополнительных мер", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Остается актуальной и проблема массового вывоза гражданами красной икры с Камчатки в центральную Россию воздушным транспортом. "Отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку икры лососевой авиационным транспортом в личном багаже и (или) в ручной клади физических лиц, создает условия для формирования канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах", — говорится в пояснительной записке.

По информации губернатора Камчатского края, в среднем за год авиатранспортом перевозится порядка 2 тысяч тонн икры. А по данным Россельхознадзора, пассажиры ежегодно перевозят в личном багаже свыше 500 тонн икры.

По данным Росстата, производство икры лососевых рыб за январь-октябрь 2021 года составило 21,8 тысячи тонн, увеличившись вдвое к аналогичному периоду 2020 года.