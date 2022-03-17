МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.

"Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года", — сказали в министерстве.

Минфин отмечает, что это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.

"Соответствующее предложение министерство направило в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Поднятие лимита беспошлинного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта ЕЭК. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются", — добавили в министерстве.

В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли.