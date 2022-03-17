МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Депутаты Заксобрания Пермского края поддержали введение максимально низких налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, наиболее подверженного рискам при санкциях, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Законопроект был принят депутатами сразу в двух чтениях", — говорится в сообщении.

Для бизнеса с упрощенной системой налогообложения в ряде отраслей приняты максимально низкие налоговые ставки: 1% вместо 6% для объекта налогообложения "Доходы", 5% вместо 15% для объекта налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов". Они будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Пониженными ставками смогут воспользоваться налогоплательщики пострадавших отраслей – в частности, речь о бизнесе, связанном с производством компьютеров, электронных и оптических изделий, электрооборудования, с разработкой компьютерного программного обеспечения, с туризмом.

Депутаты проголосовали за меры поддержки для инвесторов, которые несмотря на экономическую ситуацию продолжают вкладываться в проекты в регионе. Инвестиционный налоговый вычет будет предоставляться на расходы на научно-исследовательские, а также опытно-конструкторские работы (компенсация до 50% от потраченных на это средств). Также предлагается дать возможность компаниям вычитать из налога до 30% средств, направленных на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также на расходы организаций-застройщиков, производящих комплексное развитие территории.

Кроме того, региональные парламентарии поддержали инициативу дать льготу владельцам торгово-офисной недвижимости, у которых из-за снижения числа арендаторов выручка упала не менее чем на 25%. Собственникам будет предоставлена скидка в 50% по налогу на имущество организаций в отношении таких объектов.

В краевой администрации уточнили, что пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса разработан по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина для стабилизации работы региональных предприятий в условиях внешнего санкционного давления.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных функциях глав субъектов, который позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер экономики, исходя из реального положения дел.