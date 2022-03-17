Fitch понизило рейтинг ЕАБР до "В" с "ВВ+" с возможностью дальнейшего понижения
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Евразийского банка развития (ЕАБР) до "В" с "В+", говорится в сообщении агентства.
Кроме того, Fitch оставило рейтинг банка в списке на пересмотр с возможностью его дальнейшего понижения.
"Учитывая серьезность противоречий между Россией и западными странами после начала спецоперации на Украине и российскую долю в ЕАБР (66%), Fitch видит значительные риски того, что ЕАБР может попасть под западные санкции", — сообщает агентство.
В таком случае санкции окажут заметное влияние на способность ЕАБР обслуживать свой долг. Fitch также полагает, что из-за большой доли России банк столкнется с ограничениями в выполнении своей стратегии.
ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220317/836411246.html