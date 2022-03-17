МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Удобрения необходимо исключить из списка санкционных товаров РФ, поскольку такой запрет угрожает продовольственной безопасности, особенно в уязвимых странах, заявила министр сельского хозяйства Бразилии Тереза ​​Кристина да Коста Диас в ходе видеоконференции с представителями ООН и американских государств.

"Подавление торговли этими ресурсами влияет на производительность сельского хозяйства, снижает доступность продуктов питания, усиливает инфляцию в товарах и угрожает продовольственной безопасности, особенно в наиболее уязвимых странах", — заявила Тереза Кристина, слова министра приводит издание Valor Economico.

По словам функционера, стремление санкциями решить проблему на Украине не должно создавать новых и ухудшать старые глобальные проблемы — например, голода который может теперь обостриться. От него уже страдают более 800 миллионов человек.

В ходе встречи предложение вывести удобрения из-под санкций поддержали министры ряда стран, сообщило издание.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. Он пояснил, что Россия готова поставлять минеральные удобрения на экспорт и отметил, что с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к России, есть договоренности об обеспечении их потребностей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.