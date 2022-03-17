МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, направленный на упрощение процедуры подтверждения нулевой ставки НДС экспортерами, говорится в сообщении Минфина.

"Правительство РФ одобрило законопроект Минфина России, направленный на совершенствование процедуры подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров. Вместо бумажной копии контракта экспортер должен будет представлять в налоговые органы реестры в электронной форме, включающие сведения из таможенной декларации и контракта", — сказано в сообщении.

Кроме того, документом приводится к единообразию момент определения налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров – это будет последний день квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения обоснованности нулевой ставки НДС. Это позволит упростить процесс сопоставления данных от экспортеров со сведениями, получаемыми ФНС от ФТС в электронном виде в рамках информационного обмена, пояснил Минфин.

"Предлагаемая мера является ещё одним шагом к устранению административных барьеров для экспортеров товаров. Подтверждение нулевой ставки НДС по упрощенной процедуре начнется с 1 октября 2023 года, так как потребуется время для доработки информационных систем ФНС России и налогоплательщиков", – отметил директор департамента налоговой политики министерства Данил Волков.