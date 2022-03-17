МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Итальянский производитель шин Pirelli приостанавливает инвестиции в РФ и ограничивает работу заводов в стране на фоне ситуации вокруг Украины, сообщила компания.

"Инвестиции в РФ приостановлены, исключая те, которые связаны с безопасностью. Работа заводов будет постепенно ограничиваться", — говорится в релизе.

Компания Pirelli была основана в 1872 году в Милане, занимается производством шин для автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Присутствует в 160 странах мира. Штат компании составляет 30,5 тысячи человек во всем мире. Фирма имеет 19 заводов в 12 странах. Согласно данным компании, в России компания имеет два завода, на которых работает более 2,6 тысячи человек.