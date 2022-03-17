МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов на совещании с "Единой Россией" предложил продлить договоры льготного лизинга сельхозтехники с 8 до 10 лет, сообщает пресс-служба компании.

"Павел Косов выступил с предложением пролонгации договоров льготного лизинга в рамках Постановления Правительства, регулирующего льготный лизинг, с 8-ми до 10 лет, что позволит пропорционально распределить финансовую нагрузку по договору вследствие увеличения стоимости техники", — говорится в сообщении.

Косов обратил внимание на резкий рост цен на технику, что может негативно отразиться на темпах технической модернизации. В своем выступлении он рассказал о мерах, необходимых для обеспечения сельхозпроизводителей техникой и оборудованием, а также о проделанной работе "Росагролизинга" в этом направлении.

"В новых условиях мы не отступаем от принципов и продолжаем предоставлять услуги аграриям на льготных условиях. Мы сохранили все лизинговые программы и не ухудшаем условия для новых сделок, также сохранены условия по ранее заключенным договорам", — сказал генеральный директор "Росагролизинга".