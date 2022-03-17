МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц с 200 до 1 тысячи евро для онлайн-торговли, лимит увеличен на временной основе – до 1 октября 2022 года, говорится в пресс-релизе ЕЭК.

"Эта мера позволит поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и избежать дефицита товаров",- прокомментировала решение официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли. Ранее в четверг в пресс-службе Минфина РИА Новости сообщили, что министерство подготовило предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц до тысячи евро до 1 октября 2022 года.

С 2020 года в ЕАЭС порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.

Совет ЕЭК, по словам Малкиной, также расширил возможности упрощенной и ускоренной регистрации лекарств, утвердил новые редакции правил проведения технических испытаний медизделий и правил проведения исследований для оценки их биологического действия.

Совет Комиссии принял также решение о включении в перечень товаров для госзакупок в ЕАЭС еще 52 позиции. Перечень товаров дополнен 6 отраслями. Среди новых товаров – силовые кабели, оптические волокна, лифты, компьютерные томографы, рентгеноскопическая аппаратура, изделия из цемента, бетона и искусственного камня, щебень, насосы, запорная арматура, подшипники, шланги из пластика и резины, а также ткани из стекловолокна.

"Данное решение позволит дать доступ поставщикам этих товаров к участию в госзакупках, снимет существующие административные барьеры и сократит расходы бизнеса. Работа по расширению перечня будет продолжена",- заключила официальный представитель ЕЭК.