S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте
S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС-" до "СС" с негативным прогнозом
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с негативным прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с "ССС-" до "СС".
Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.
Агентство заявляет, что, по его сведениям, инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства, который должен был состояться 16 марта, из-за технических трудностей, связанных с международными санкциями.
"Следовательно, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями", — говорится в заявлении.
S&P считает, что на данный момент долг России весьма уязвим для неплатежей.