МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с негативным прогнозом. Fitch понизило рейтинг ЕАБР до "В" с "ВВ+"

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с "ССС-" до "СС".

Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Агентство заявляет, что, по его сведениям, инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства, который должен был состояться 16 марта, из-за технических трудностей, связанных с международными санкциями.

"Следовательно, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями", — говорится в заявлении.

S&P считает, что на данный момент долг России весьма уязвим для неплатежей.