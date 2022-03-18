МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Объем российских активов, замороженных властями Нидерландов, вырос до 200 миллионов евро, сообщил глава Центробанка страны Клаас Кнот. Нидерланды заморозили российские активы на 6 миллионов евро

Три дня назад глава нидерландского минфина Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов заморожены российские активы на сумму 6 миллионов евро.

Первый пакет санкций ЕС против России был принят 24 февраля. "Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро", — приводит слова директора ЦБ агентство Рейтер. Кнот предупредил, что это цифра недельной давности, которая "будет расти".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.