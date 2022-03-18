МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Отмена НДС на покупку золота предоставила гражданам уникальную возможность сохранить сбережения, пользоваться ей следует сейчас – пока власти РФ не изменили свою политику, сказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Фьючерсы на золото закрылись с повышением

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц — норма действует с 1 марта текущего года. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%,

"Из-за отмены НДС сегодня складывается уникальная ситуация: наше государство продает населению без ограничений золото по учетной рублевой цене, которая привязана к долларовым котировкам на него. А при продаже обратно банку может быть незначительная комиссия, которая не сравнима с комиссией при купле-продаже валюты", — сказал Уткин.

Уткин напомнил, что официальный курс доллара сейчас составляет около 110 рублей, но отметил, что "его по такой цене невозможно купить". "На нелегальном рынке, где он доступен, цена в два раза выше", — говорит эксперт. "А если покупать золото в слитках, то считайте, что вы покупаете те же доллары по официальному курсу в 110 рублей", — заявил глава гильдии.

"Это уникальная возможность и реальный заменитель валюты. Так что у кого есть сбережения и нет возможности купить валюту, покупайте золото, пока государство не изменило свою политику", — советует Уткин.