Эксперт Уткин: покупка золота без НДС является уникальной возможностью сохранить сбережения
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Отмена НДС на покупку золота предоставила гражданам уникальную возможность сохранить сбережения, пользоваться ей следует сейчас – пока власти РФ не изменили свою политику, сказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц — норма действует с 1 марта текущего года. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%,
"Из-за отмены НДС сегодня складывается уникальная ситуация: наше государство продает населению без ограничений золото по учетной рублевой цене, которая привязана к долларовым котировкам на него. А при продаже обратно банку может быть незначительная комиссия, которая не сравнима с комиссией при купле-продаже валюты", — сказал Уткин.
Уткин напомнил, что официальный курс доллара сейчас составляет около 110 рублей, но отметил, что "его по такой цене невозможно купить". "На нелегальном рынке, где он доступен, цена в два раза выше", — говорит эксперт. "А если покупать золото в слитках, то считайте, что вы покупаете те же доллары по официальному курсу в 110 рублей", — заявил глава гильдии.
"Это уникальная возможность и реальный заменитель валюты. Так что у кого есть сбережения и нет возможности купить валюту, покупайте золото, пока государство не изменило свою политику", — советует Уткин.
https://1prime.ru/state_regulation/20220318/836414280.html