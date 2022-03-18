Парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ о реструктуризации госдолга
В Парламенте Аргентины одобрили соглашение с МВФ по реструктуризации долга страны на $45 миллиардов
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Парламент Аргентины одобрил соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) по реструктуризации долга страны на почти 45 миллиардов долларов, следует из сообщения сената.
Ранее соглашение было одобрено палатой депутатов.
"При 56 голосах за, 13 против и при 3 воздержавшихся программа рефинансирования долга перед МВФ одобрена", — говорится в сообщении сената.
Аргентина достигла соглашения с МВФ, позволяющего отложить выплаты по долгу на несколько лет — платежи начнутся в 2026 году и завершатся в 2034 году, отмечал ранее президент страны Альберто Фернандес.
В июне 2018 года МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов. Однако стране было переведено более 44 миллиардов.