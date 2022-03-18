МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Парламент Аргентины одобрил соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) по реструктуризации долга страны на почти 45 миллиардов долларов, следует из сообщения сената. РСПП предложил Банку России выкупать госдолг для поддержки экономики

Ранее соглашение было одобрено палатой депутатов.

"При 56 голосах за, 13 против и при 3 воздержавшихся программа рефинансирования долга перед МВФ одобрена", — говорится в сообщении сената.

Аргентина достигла соглашения с МВФ, позволяющего отложить выплаты по долгу на несколько лет — платежи начнутся в 2026 году и завершатся в 2034 году, отмечал ранее президент страны Альберто Фернандес.

В июне 2018 года МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов. Однако стране было переведено более 44 миллиардов.