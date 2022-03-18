МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Австралийская Комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta за публикацию в социальной сети Facebook мошеннической рекламы, в которой якобы участвуют австралийские знаменитости. В США обвинили Facebook и Instagram в расизме

По мнению ведомства, реклама, продвигающая инвестиции в криптовалюту, могла ввести пользователей Facebook в заблуждение, заставив их поверить в то, что рекламируемые продукты связаны с известными людьми. В рекламах фигурировали такие люди, как бизнесмен Дик Смит, телеведущий Дэвид Кох и бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Майк Бэрд. На самом деле, никто из них не связан с такими проектами и не выражал им свою поддержку.

Объявления содержали ссылки на статью с ненастоящими цитатами данных личностей и окном регистрации, где необходимо оставить свои контакты. Позже мошенники звонили зарегистрированным пользователям и уговаривали их отправить им свои деньги путем психологического давления и обмана.

По мнению регулятора, администрация Meta была осведомлена о подобной деятельности на ее платформе, но не предпринимала никаких мер из-за высокой прибыли. Сообщается, что подобный подход нарушает два закона Австралии, а также приносит знаменитостям репутационный ущерб. Кроме того, в ведомстве считают, что благодаря тонкой настройке целевого ориентирования (таргетинга) на Facebook, реклама показывалась наиболее уязвимым категориям пользователей.

Глава Комиссии Род Симс отметил, что в результате одного из таких инцидентов пользователь перевел злоумышленникам 650 тысяч австралийских долларов (около 480 тысяч долларов США).