МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Торговые предприятия в семи районах Хабаровского края будут сдерживать цены на социально значимые продукты во время санкций, соответствующие соглашения подписали более 100 организаций, сообщает региональное правительство.
"В феврале правительство края подписало соглашение с крупными торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продукты. Присоединиться к инициативе, проявив социальную ответственность перед населением, согласились и предприниматели из муниципальных районов края. Это 107 торговых организаций, содержащие 148 магазинов в Ванинском, Вяземском, имени Лазо, Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском и Хабаровском районах", — говорится в сообщении.
По данным министерства промышленности и торговли края, согласно условиям подписанных соглашений, местные торговые предприятия берут на себя добровольные обязательства по сдерживанию роста цен на ряд социально значимых продуктов. Для этого они применяют к товарам минимальную торговую надбавку или фиксируют на эти позиции минимальные розничные цены.