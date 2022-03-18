МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Торговые предприятия в семи районах Хабаровского края будут сдерживать цены на социально значимые продукты во время санкций, соответствующие соглашения подписали более 100 организаций, сообщает региональное правительство. Губернатор Хабаровского края подписал антикризисный план региона

"В феврале правительство края подписало соглашение с крупными торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продукты. Присоединиться к инициативе, проявив социальную ответственность перед населением, согласились и предприниматели из муниципальных районов края. Это 107 торговых организаций, содержащие 148 магазинов в Ванинском, Вяземском, имени Лазо, Комсомольском, Нанайском, Советско-Гаванском и Хабаровском районах", — говорится в сообщении.

По данным министерства промышленности и торговли края, согласно условиям подписанных соглашений, местные торговые предприятия берут на себя добровольные обязательства по сдерживанию роста цен на ряд социально значимых продуктов. Для этого они применяют к товарам минимальную торговую надбавку или фиксируют на эти позиции минимальные розничные цены.