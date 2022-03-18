МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост главы Фонда "Сколково", сообщили РИА Новости в фонде.

Как уточняется в сообщении, Дворкович намерен сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе, в рамках "Большого Сколково". Он поблагодарил своих коллег и отметил, что "Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России и помог развитию огромного числа успешных стартапов, добавили в фонде.

Аркадий Дворкович в 2008-2012 годы занимал должность помощника президента России, в 2012-2018 годы он был вице-премьером, а затем пришёл в "Сколково".