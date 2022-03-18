МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российская экономика справляется в условиях ограничений, постоянное госрегулирование товаров и услуг не требуется, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Супермаркеты приостанавливают промоакции и скидки на товары

Ранее либерал-демократы внесли в Госдуму законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара на территории РФ.

"Все, что находится "в потребительской корзине" — должно быть под четким контролем государства, регионы должны следить за максимальным размером надбавки", — сказала парламентарий РИА Новости в пятницу. При этом она отметила, что госрегулирование цен вводить не следует.

Перминова также подчеркнула, что и для остальных товаров главное — "не перегнуть палку".

"Нужно посмотреть, где на время нужно вводить регулирование цен со стороны государства. Наша экономика справляется, на постоянной основе госрегулирование стоимости продукции вводить не следует", — заключила она.

В "потребительскую корзину" входят товары продовольственного назначения, непродовольственные товары, включая средства гигиены, а также услуги, в том числе ЖКХ.