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Дефицит торгового баланса еврозоны неожиданно вырос в январе
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Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе 2021 года вырос до 27,2 миллиарда евро с 4,6 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат... ПРАЙМ, 18.03.2022
экономика, мировая экономика, новости, еврозона, торговый баланс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Флаг евросоюза
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе 2021 года вырос до 27,2 миллиарда евро с 4,6 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, наоборот ожидали снижения дефицита торгового баланса до 2,6 миллиарда евро.
При этом экспорт товаров из еврозоны увеличился в январе на 18,9% в годовом выражении, до 199,5 миллиарда евро, импорт — на 44,3%, до 226,7 миллиарда.
В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 36 миллиардов евро после профицита в 8,5 миллиарда в тот же месяц годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в январе увеличился в годовом выражении на 19,6%, до 178,2 миллиарда евро, импорт — на 52,4%, до 214,3 миллиарда.