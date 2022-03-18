МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе 2021 года вырос до 27,2 миллиарда евро с 4,6 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Польша объявила программу "дерусификации экономики"

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, наоборот ожидали снижения дефицита торгового баланса до 2,6 миллиарда евро.

При этом экспорт товаров из еврозоны увеличился в январе на 18,9% в годовом выражении, до 199,5 миллиарда евро, импорт — на 44,3%, до 226,7 миллиарда.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 36 миллиардов евро после профицита в 8,5 миллиарда в тот же месяц годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в январе увеличился в годовом выражении на 19,6%, до 178,2 миллиарда евро, импорт — на 52,4%, до 214,3 миллиарда.