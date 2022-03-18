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2022
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Денежно-кредитная политика ЦБ создаст условия для адаптации экономики
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОЙ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИКИ, ПРЕДОТВРАТИТ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ РОСТ ЦЕН — РЕГУЛЯТОР ДИНАМИКА ЭКОНОМИКИ И ИНФЛЯЦИИ В РФ БУДЕТ... ПРАЙМ, 18.03.2022
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОЙ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИКИ, ПРЕДОТВРАТИТ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ РОСТ ЦЕН — РЕГУЛЯТОР
ДИНАМИКА ЭКОНОМИКИ И ИНФЛЯЦИИ В РФ БУДЕТ ЗНАЧИМО ЗАВИСЕТЬ ОТ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ — ЦБ
Новость дополняется