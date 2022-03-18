МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОЙ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИКИ, ПРЕДОТВРАТИТ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ РОСТ ЦЕН — РЕГУЛЯТОР

ДИНАМИКА ЭКОНОМИКИ И ИНФЛЯЦИИ В РФ БУДЕТ ЗНАЧИМО ЗАВИСЕТЬ ОТ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ — ЦБ
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