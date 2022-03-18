МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Более 300 предпринимателей за неделю начали вести свой бизнес в социальной сети "ВКонтакте", а интерес пользователей к ним вырос на треть, сообщили в пресс-службе компании.

"За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело "ВКонтакте" и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. Например, за неделю около 120 тысяч бизнес-сообществ стали использовать "Магазины ВКонтакте" для продаж своих товаров и услуг", — сообщили во "ВКонтакте".

По заявлению компании, пользователи также стали активнее изучать предложения бизнеса в соцсети: количество просмотров предложений от малого и среднего бизнеса во "ВКонтакте" за неделю выросло на треть – до 8,6 миллиона.

"Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали: "красота и здоровье" (+57%), "досуг и подарки" (+43%), "одежда и обувь" (+41%), "детские товары" (+39%), "дом и дача" (+35%)", — уточнили в компании.

По сообщению "ВКонтакте", свое дело в социальной сети развивают более 2 миллионов предпринимателей.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В понедельник ведомство по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.