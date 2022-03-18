МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, их дальнейшую судьбу решать владельцам, задача властей – трудоустроить людей, сообщил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Более 300 тысяч компаний за неделю перешли в "ВК"

"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много – несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться – решение их владельцев. Наша задача – обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения. В основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы", — сказал Собянин в ходе открытия кадрового центра "Моя работа" на улице Куусинена.

Мэр подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне.

"Москва и в целом страна испытывают экономические сложности, проблемы, в основном связанные с этим масштабным санкционным давлением. Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и т.д.", — сказал он.

Мэр также отметил, что столица пережила "достаточно серьезный период пандемии, когда такие же опасения были у москвичей, когда целый ряд предприятий начали масштабное сокращение".

"Мы достаточно быстро справились с этой ситуацией, в Москве была переформатирована вся система работы и трудоустройства, созданы более полусотни МФЦ, центров "Мои документы", созданы флагманские центры, которые работают по специальным программам, включая трудоустройство граждан, которые испытывают особые сложности, — молодежь, предпенсионного возраста, инвалиды и т.д.", — пояснил Собянин.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.