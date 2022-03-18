МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале снизилось на 7,2% по сравнению с показателем января – до 6,02 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Число новостроек в США выросло в феврале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 6,1 миллиона сделок с 6,49 миллиона в январе.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в феврале составили 5,35 миллиона, снизившись в месячном выражении на 7%, а в годовом — на 2,2%. Средняя стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 15,5%, до 363,8 тысячи долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 670 тысяч, что на 9,5% ниже уровня января и на 4,3% ниже — в годовом выражении. Средняя цена такой недвижимости выросла на 10,9% в годовом выражении, до 305,4 тысячи долларов.

В релизе также отмечается, что средняя цена всех типов жилья в феврале выросла в годовом выражении на 15%.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%.