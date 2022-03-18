МОСКВА, 18 мар —ПРАЙМ. Банк России будет проводить денежно-кредитную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям и инфляция вернулась к 4% в 2024 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка объяснила ускорение инфляции в России

"Теперь о перспективах денежно-кредитной политики. Принимая решение, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 2024 году", — сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что принимаемые правительством и ЦБ меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период.

Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. При этом регулятор в своем релизе дал неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки: ЦБ будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.