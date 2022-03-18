МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Продавец бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" после вмешательства ФАС зафиксировал цены на ряд товаров, сообщает ведомство.

Ранее в марте ФАС запросила у "Технопарк-Центра" письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года.

"Технопарк-Центр" сообщил, что поддерживает инициативу ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Компания зафиксировала цены на ряд социально значимых товаров на уровне февраля 2022 года. Речь идет об отдельных позициях техники и электроники", — говорится в сообщении.

Список товаров, на которые зафиксированы цены, размещен на официальном сайте компании.

ФАС отмечает, что инициатива по фиксации цен на ряд товаров является добровольной. Служба считает, что в случае принятия на себя таких обязательств "Технопарк-Центру" следует обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

Ранее, в феврале, ФАС инициировала проверку крупной российской сети электроники DNS после заявления ее директора о росте цен на товары до 30% из-за ажиотажного спроса. В конце февраля DNS пообещала снизить цены на большой перечень товаров.