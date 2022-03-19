МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Еще в 2015 году в западных СМИ активно обсуждался вопрос о том, что будет с Евросоюзом, если Россия откажется покупать европейские товары. Например, в Германии речь шла о сокращении 400 тысяч рабочих мест, 80 тысяч в Польше, хотя ни одна страна ЕС не отправляет в Россию более 20 процентов своего экспорта, рассказал агентству "Прайм" доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт оценил последствия запрета США на импорт российского топлива

"Доля России в экспорте немецких и британских автомобилей составляет около 12%, во Франции — около 5%, доля России в венгерском фармэкспорте 20%", — подчеркнул эксперт.

По его словам, если бы Россия, а не Венгрия отказалась от импорта, то последствия были бы катастрофичны. Согласно исследованию, опубликованному Австрийским институтом экономических исследований (WIFO), из-за введенных санкций экономика Евросоюза может потерять до 100 млрд евро и два миллиона рабочих мест.

"Но это — общее падение экономики, оценка которого не разделяет причины. В эту цифру вошли, например, и потери концерна Mercedes", — подчеркнул Тимофеев.

В ноябре 2021 года на Россию, по его словам, приходилось 30% импорта сырой нефти, 15% нефтепродуктов. Импорт каменного угля в ЕС достиг уже 60%. На российскую металлургическую продукцию приходится 70% рынка ЕС, особенно остро стоит вопрос в Германии и Польше.