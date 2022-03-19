МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Легализация параллельного импорта, которая возможна в России, является вынужденной мерой в ответ на зарубежные санкции, сказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В США решили запретить импорт урана из России

Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято. В пятницу руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский заявил, что проект постановления о легализации параллельного импорта был направлен службой в правительство.

"Это вынужденная мера в ответ на санкционное давление, которое сейчас оказывается на страну — речь идет о ряде потребительских товаров, которые не производятся в России, о комплектующих и материалах, которые используются во внутреннем производстве, в ряде промышленных отраслей, но также не имеют отечественных аналогов", — заявил Соколов.

Он также уточнил, что возможные к введению меры в отношении правообладателей не распространяются на контрафактные товары.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении компаний, чьи товары будут ввозить таким образом, а также их дальнейших легальных поставок, Соколов сказал, что "проект предусматривает, что правообладатели при возобновлении производства или импорта своих товаров смогут восстановить защиту своих прав".

По словам президента ассоциации, риски существуют если речь идет не о кратковременных мерах, а о долгосрочных. "В перспективе это может привести к отсутствию стимулирования развития производства внутри страны и сокращению уже работающих локальных производств", — добавил он.