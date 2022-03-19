МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ ОТВЕТ НА НЕЛЕГИТИМНЫЕ САНКЦИИ США И ЕВРОСОЮЗА — МИД РФ РИА НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЕВРОСОЮЗА РОССИИ «ТОТАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» ВЫЗОВЕТ ЧЕРЕДУ НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ — МИД РФ РИА НОВОСТИ

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