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2022
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В МИД России рассказали о подготовке ответных санкций для США и Евросоюза
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Новости
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МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ ОТВЕТ НА НЕЛЕГИТИМНЫЕ САНКЦИИ США И ЕВРОСОЮЗА — МИД РФ РИА НОВОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЕВРОСОЮЗА РОССИИ «ТОТАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» ВЫЗОВЕТ... ПРАЙМ, 19.03.2022
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ ОТВЕТ НА НЕЛЕГИТИМНЫЕ САНКЦИИ США И ЕВРОСОЮЗА — МИД РФ РИА НОВОСТИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ЕВРОСОЮЗА РОССИИ «ТОТАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ» ВЫЗОВЕТ ЧЕРЕДУ НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ — МИД РФ РИА НОВОСТИ
Новость дополняется