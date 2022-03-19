МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил в своем Telegram-канале, что призвал Google незамедлительно прекратить ограничения на Youtube против СМИ и ресурсов из России. Ведомство также предупредило компанию о "мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ". России предсказали проблемы при попытке заменить YouTube

Отмечается, что видеохостинг YouTube, который принадлежит Google, стал инструментом в антироссийской информационной войне. По данным ведомства, YouTube неоднократно подвергал цензуре каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России.

В ведомстве отметили, что зафиксировали 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Так, среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".

В Роскомнадзоре добавили, что по всем фактам цензуры российских СМИ и общественно значимых ресурсов направляли требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга, но по состоянию на 18 марта со стороны компании эти требования не выполнены.