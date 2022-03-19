МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Пресс-служба правительства сообщила, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах России в условиях санкций. Правительство России утвердило меры поддержки телеком-отрасли

Отмечается, что более 25,5 миллиарда рублей пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. В кабмине считают, что воспользоваться такой помощью при необходимости смогут 400 тысяч человек.

Также сообщается, что более 7 миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ, благодаря которым находящиеся под риском увольнения сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Уточняется, что объем помощи рассчитан на 125 тысяч граждан.

Добавляется, что остальные почти 6 миллиардов рублей выделят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. В пресс-служба отметили, что после их окончания не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.