ВАРШАВА, 19 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий завил журналистам, отвечая на вопрос о планирующейся в субботу акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу, что предлагает ЕС полностью прекратить торговлю с Россией.

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Эксперт оценил перспективы снятия санкций против России

Он рассчитывает, что наступит "новое отрезвление европейских лидеров", которые на следующем заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций.

По словам Моравецкого, Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду, в которую входят запрет входа российских судов "под российским флагом с российскими товарами" в морские порты, а также "запрет торговли сухопутными путями".

Политик считает, что "полное отключение России от торговли дополнительно заставит ее задуматься".