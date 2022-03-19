МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Как крупнейшая финансовая организация развития, ВЭБ сконцентрирована на внутрироссийской повестке, на проектах с социальным эффектом, которые направлены на улучшение качества жизни наших граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Это и строительство школ, и проекты по развитию городского электротранспорта, и новые предприятия, новые рабочие места. Незаконные санкции, конечно, будут ощутимы, но не остановят те проекты, которые ведет ВЭБ с крупнейшими российскими коммерческими банками", сказал он.

Аксаков также отметил, что механизм Фабрики проектного финансирования с госсподдержкой дает уверенность партнерам. "Также важным направлением станет работа в Крыму", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал в беседе с телеканалом RT о том, что экономика Россия проходит период адаптации "к западным санкциям". Он подчеркнул, что исполнение поручений президента России по социально-экономическому развитию страны и регионов поможет сделать экономику крепче.

К тому же, по мнению Шувалова, утверждение, о том, что Россия по-прежнему сидит на нефтяной игле, несправедливое: экономика страны за последние годы значительно изменилась. По программе импортозамещения Россией был совершен большой промышленный и технологический рывок, отметил он.