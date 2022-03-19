МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%, это повышение коснется 4 миллионов человек, соответствующее постановление правительства опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ. Кому положены льготы и доплаты к пенсии от государства

"Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу", — говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

"Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в Минтруде.

В министерстве также напомнили, что получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Также в министерстве напомнили, что 1 апреля индексация социальных пенсий проходит планово и ежегодно. При этом Минтруд работает над поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.