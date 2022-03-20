МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России. Американская компания Halliburton прекращает работу в России

"Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств", — говорится в заявлении на сайте компании.

Главный исполнительный директор компании Лоренцо Симонелли заявил, что компания "решительно поддерживает дипломатическое решение", и ее главным приоритетом остается здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров. По его словам, объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров и доведенным до руководящей команды в начале этой недели.

Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.